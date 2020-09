L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Chi ha fiducia, è convinto che la dirigenza stia lavorano bene e abbia preso gente giusta per la C. Chi è scontento sostiene che si sia fatto poco e che manchino i pezzi pregiati. Il giudizio del campo sarà universale. E l’augurio è che i dirigenti ci abbiano visto lungo come un anno fa. Il Palermo non è ancora completo e nei prossimi 10 giorni sarebbe giusto che a Boscaglia venissero consegnate le pedine mancanti. Prima fra tutte una punta che segni tanto.