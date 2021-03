L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui calciatori del Palermo diffidati.

Pelagotti dovrà fare attenzione: il portiere, ammonito per perdita di tempo a Catania, è giunto al quarto cartellino giallo in stagione, dunque è entrato in diffida.

Oltre a lui, resta tra i diffidati il centrocampista De Rose. Restano da valutare le condizioni di Lancini e Corrado, assenti nel derby per infortunio e probabilmente irrecuperabili per la sfida contro la Juve Stabia.