L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla montagna di multe non riscosse a Palermo. La morale che se ne trae è che la polizia municipale farebbe meglio a non prendere contravvenzioni, tanto non le paga nessuno.

Le sanzioni per violazione del codice della strada nel 2019 ammontano a 49 milioni 223 mila euro. Di questi immediatamente ne viene incassato il 28 per cento, pari a 13,7 milioni. Il resto, con la scadenza dei termini ufficiali di pagamento e l’applicazione delle altre sanzioni per ritardi, gonfia a 93 milioni 888 milioni. Una progressione rispetto agli 83 milioni del 2018 e ai 56 milioni del 2017. All’aumento delle multe corrisponde un calo della percentuale di riscossione: si passa al 14,74 per cento del 2017 (e cioè poco più di 8 milioni) al 19,27 del 2018 (16 milioni di multe riscosse) fino al precipizio dell’11,85 per cento dell’anno scorso (che

equivalgono a circa 11 milioni).