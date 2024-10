Gds: “Palermo Maxi-scontro in autostrada, feriti e caos”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un brutto scontro avvenuto in autostrada all’altezza di Carini.

Un incidente a catena si è verificato sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Carini, coinvolgendo cinque auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 64 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale con l’elisoccorso in condizioni critiche, con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 e ha causato il ribaltamento di una delle auto, lasciando la carreggiata coperta di rottami e detriti. La scena è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine, ambulanze del 118 e vigili del fuoco, che hanno operato insieme alle squadre dell’Anas per gestire l’emergenza.

Le lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia, complicando ulteriormente la situazione, soprattutto per coloro che dovevano raggiungere l’aeroporto di Punta Raisi. Il motociclista è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso, mentre due automobilisti hanno riportato ferite lievi.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se una manovra errata o l’eccessiva velocità siano state le cause della collisione. Tuttavia, le conseguenze sono state pesanti non solo per i coinvolti, ma anche per il traffico, rimasto paralizzato fino al primo pomeriggio, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi e la carreggiata è stata ripulita per ripristinare la circolazione. In quel tratto di autostrada, incidenti simili non sono rari, specialmente nei fine settimana, quando il traffico è più intenso.