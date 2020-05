L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del possibile impiego del Cto di Palermo come centro dedicato per le malattie infettive e per la cura del Coronavirus. L’ex Istituto materno infantile, con sessanta posti letto appena definiti, dovrebbe diventare il punto di riferimento per i pazienti colpiti dall’infezione mentre il Cervello e il Civico continuerebbero a tenere aperti alcuni reparti per curare i malati positivi mentre il Covid Hospital di Partinico tornerebbe alla sua funzione originaria.