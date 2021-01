L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-Covid 19.

Non ci sono i temuti posti di blocco interforze, nessuno controlla le certificazioni che probabilmente ognuno ha in tasca.





Lo shopping è limitato, anche nei supermercati. Al Famila non è stato ritirato nulla, puoi comprare anche oggetti per la casa; da Prezzemolo e

Vitale stanno molto attenti al distanziamento in coda alla cassa; al Decò Iperstore girano i vigilantes per controllare che la gente indossi correttamente la mascherina.