L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ipotetica ripresa del campionato. Il Palermo rimane pronto, ma è difficile che il pallone di Serie D possa rotolare prima di giugno. Il calendario prevedeva la sfida contro il Corigliano e il big match sul campo del Savoia. Se si dovesse riprendere, un risultato positivo a Torre Annunziata metterebbe l’ipoteca sulla Serie C. Basterebbero altri quattro successi per garantirsi il ritorno tra i professionisti. In caso di parità, invece, il verdetto aritmetico può arrivare dopo sei vittorie.