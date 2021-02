L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza del cimitero dei “Rotoli”.

Che i depositi e i gazebo con le bara accatastate fossero una “bomba” igienico-sanitaria se ne erano accorti da tempo operatori e familiari dei defunti ospitati al cimitero dei Rotoli. Sul banco d’accusa finisce la mancata sicurezza sui luoghi di lavoro e la situazione dei servizi igienici.





Nella parte superiore del cimitero sono stati trovati i terrazzamenti sprovvisti di parapetti. Non convince lo stato delle apparecchiature elettriche vetuste: «L’impianto elettrico non è mantenuto in condizioni tali da prevenire rischi da contatto diretto e indiretto con parti in tensione, in particolare sono state riscontrate alcune prese sprovviste di protezione i conduttori elettrici di alimentazione del boiler all’interno dei servizi igienici sono stati riscontrati riparati con semplici nastrature che non garantiscono adeguato isolamento delle parti attive…. all’interno degli spogliatoi sono stati rinvenuti diversi corpi illuminanti guasti ed in pessimo stato di conservazione».