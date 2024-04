Gds: “Palermo, la strage dei pedoni in via De Gasperi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesima strage per le strade di Palermo.

La morte torna a falciare i pedoni in città, in una delle zone in assoluto più critiche, sotto questo punto di vista. Tante, troppe, le vittime negli ultimi anni nella zona di via De Gasperi, quanto mai trafficata. E spesso sono anziani, i più deboli sulle strade, soprattutto quando attraversano la strada fra auto, camion e motociclette che sfrecciano: è successo ieri nella tarda mattinata, poco dopo le 13,30, quando una ottantaduenne è stata travolta e uccisa da una moto.

È successo sulla corsia laterale della via De Gasperi, in direzione montagna, nel tratto compreso tra via Ausonia e viale Strasburgo, di fronte a negozi noti e molto frequentati, a una manciata di metri dall’incrocio tra la stessa via De Gasperi e via Ausonia. La vittima è Carla Montalto, pensionata.

Stava attraversando nei pressi del civico 185. L’impatto si è rivelato violentissimo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’anziana, ma non c’è stato nulla da fare e non è rimasto che accertarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate, i soccorsi purtroppo non hanno potuto strappare la Montalto alla morte.