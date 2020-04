L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile rinvio del Festino in onore di Santa Rosalia. Per evitare assembramenti, si sta anche discutendo di frammentare e diluire le celebrazioni religiose sul territorio cercando di andare incontro ai fedeli ed evitando riunioni di massa che – probabilmente – saranno persino vietate. «Non abbiamo nulla di deciso – dice il sindaco, Leoluca Orlando -, ma ci muoviamo secondo un principio di prudenza. Per cui andare nei quartieri per avere un impatto meno significativo in termini di folla può essere uno strumento da tenere in considerazione se e quando decideremo di dare il via libera alle celebrazioni». Una delle ipotesi più significative al momento sul tavolo è quella di fare slittare al 4 settembre (giorno dell’acchianata) tutto l’ambaradan che solitamente si prepara per luglio.