L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

Ecco quanto riportato: “Sarà un caso, ma questo Palermo s’è messo a giocare dopo un periodo di rodaggio di oltre un mese e con quattro partite sulle gambe. Che è esattamente il tempo sprecato per mettere in piedi la squadra e il numero di amichevoli che di solito Boscaglia gioca in ritiro”.





“I punti sono stati persi nelle prime giornate” continua il quotidiano. Adesso i rosa faranno bene a non guardare la classifica e a continuare a giocare come nelle ultime settimane.