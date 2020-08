L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui cantieri a Palermo.

Trincee e ritardi da più di due anni: dall’anello al passante ferroviario, passando per il collettore fognario, i lavori sono andati avanti tra sport, vertenze, continui rinvii e decine di aggiornamenti di cronoprogrammi.

Il cantiere che ha innescato nuove polemiche nelle ultime ore è quello del collettore fognario in via Roma, nel tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Ammiraglio Gravina. L’addio delle transenne doveva esserci a settembre, ma il Comune ha prorogato i lavori quasi a ridosso del Natale.

L’assessore alle Opere pubbliche Maria Prestigiacomo:

«I ritardi del cantiere del collettore, dovuti prima al fallimento dell’impresa e poi allo stop dei lavori per il Covid-19, potranno infatti essere recuperati almeno in parte aumentando la forza lavoro impegnata. Come già fatto per il cantiere del Politeama per l’Anello, dove è stato autorizzato anche il lavoro nei giorni festivi e prefestivi, anche in questo caso chiediamo all’impresa un raddoppio dell’impegno. Abbiamo già concordato un incontro nei prossimi giorni per vagliare tutte le soluzioni possibili».