L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui giovani del Palermo. La dirigenza punta su di loro, nonostante non ci sia alcun obbligo. Il Palermo ci crede e lo dimostra il fatto che quattro dei cinque rientranti sono tornati in Sicilia a titolo definitivo. La prima operazione definita è stata quella di Silipo: la Roma manterrà un diritto di recompra, ma intanto il fantasista ha firmato un contratto di 4 anni col Palermo.

Lucca ha già debuttato in C con la maglia del Vicenza e si candida a guidare l’attacco del Palermo. Corrado è un terzino sinistro puro, ma in carriera ha giocato alcune partite da esterno a tutta fascia. Il Palermo avrà il diritto di riscatto, ma l’Inter quello di controriscatto. Doda dovrà recuperare dall’infortunio.