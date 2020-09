L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul Trapani. Quanto detto da Boscaglia non fa altro che confermare che il Palermo non è completo. Gli arrivi last minute potrebbero complicare il lavoro del tecnico e provocare qualche malcontento.

Uno sguardo anche a quello che sta succedendo a Trapani, che è grottesco e paradossale. Il club è riuscito a iscriversi in C ma non ha nemmeno i soldi per aprire lo stadio. E’ davvero strano come in Lega e Covisoc nessuno si sia accorto delle difficoltà di Alivision. E ora il Trapani rischia di fare una brutta fine.