Gds: "Palermo, inizia oggi l'era Boscaglia. Le ultime"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’era Boscaglia a Palermo, che può formalmente cominciare oggi. Ieri pomeriggio, il tecnico gelese ha ricevuto i documenti per la risoluzione contrattuale da parte della Virtus Entella.

Gli verrà riconosciuta una buonuscita per via dell’anno di contratto mancante (che prevedeva anche bonus in caso di raggiungimento dei playoff di Serie B), indennizzo con cui il Palermo potrà garantire al tecnico un compenso di 200.000 euro per la prima stagione. La firma del contratto con club di viale del Fante è attesa per dopo Ferragosto, dovrebbe rientrare lunedì.