Gds: “Palermo, inizia la settimana decisiva”

Mercato. Entrano nel vivo le operazioni in entrata e in uscita dei rosanero che pressano per l’attaccante dell’Inter

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la settimana decisiva.

Il Palermo si prepara a un mercato estivo intenso e completo, intervenendo in ogni reparto per formare una squadra pronta per il ritiro a Livigno, previsto per il 7 luglio. Mancano solo 20 giorni all’inizio ufficiale della nuova stagione, e il direttore sportivo De Sanctis è già al lavoro per chiudere le trattative in corso.

Portieri

Il titolare sarà Desplanches, mentre Pigliacelli cercherà una nuova destinazione. Il Palermo dovrà trovare un secondo portiere affidabile, con possibili candidati come Costil, Ochoa o Consigli. Il terzo portiere potrebbe essere Nespola, promosso dalla Primavera.

Difesa

Il reparto difensivo vedrà sicuramente la partenza di Marconi e probabilmente quella di Aurelio e Buttaro. Lucioni potrebbe restare, ma non è certo. Per rafforzare la difesa centrale, si parla di Ferrari, ex capitano del Sassuolo, anche se la trattativa è complicata. Un altro nome interessante è Cacace dell’Empoli.

Centrocampo

L’obiettivo principale è trovare un playmaker, con nomi come Mazzitelli, Viola, Bianco e Caligara nel mirino di De Sanctis. Anche Mendes dell’Ascoli è sotto osservazione.

Attacco

L’interesse è forte per Esposito della Sampdoria, e sono stati fatti sondaggi per Defrel e Mulattieri. In uscita, Stulac è seguito dalla Sampdoria, Soleri dallo Spezia e dal Brescia, mentre Brunori è richiesto da Genoa, Lecce e Pisa. Anche Segre potrebbe lasciare, con il Pisa interessato a lui.

Con il ritiro imminente, ogni giorno potrebbe portare novità importanti sul mercato, con De Sanctis impegnato a costruire una squadra competitiva per la nuova stagione.