L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle trattative del giorno in Eccellenza Siciliana.

L’Athletic Palermo vuole le fare le cose in grande in Eccellenza: è di nuovo in vantaggio per prendere Antonio Esposito, reduce dal salto in D con la Nissa. Il secondo colpo potrebbe essere quello del portiere Alejo Romano, anche lui fresco di promozione nel massimo livello dilettantistico nazionale ma con la maglia del Paternò, richiesto da Raciti che lo ha allenato. A proposito della D, non mancano le offerte per Angelo Bognanni, tecnico del Castelbuono, anche quando si trova a Coverciano per il corso di allenatore Uefa A.

Contatti con una squadra di quarta serie, due di Eccellenza in Sicilia e con una Primavera in Liguria. Alla ricerca anche il Geraci, che chiude il percorso con Gaetano Mirto, ufficioso alla Leonfortese, squadra che potrebbe tornare nel Girone A (assieme al Gela) a distanza di un anno. Gli ennesi sono vicini a rinnovare Ferrara e a chiudere per Pietro Morana dell’Oratorio Marineo. I biancorossi potrebbero veder partire anche Dame: su di lui vorrebbero puntare forte i cugini del Misilmeri in caso di partenza di Matera e Pavisich. È fatta invece per Garofalo del Castelbuono, Zummo ha avuto contatti ma è intento a restare. A Casteldaccia, rinnovano Spampinato, Abbate e Gambino. Sensazioni positive per Sferruzza. Si punta a De Luca (ex Partinicaudace) se Monti partirà.

Tanto lavoro a San Vito Lo Capo, dove rinnovano Bulades, Mustaccia, Ramallo, Forconi e Lo Iacono, protagonista nella finale di Coppa Promozione con un rigore parato. Lasciano invece Pirrotta, Cardella, Rosselli, assieme anche a Miceli e Miraglia. Sul fronte entrate, dopo Pizzolato, presi anche Chieffo dalla Folgore Castelvetrano, La Vardera del Cus Palermo, Fricano dell’Athletic e l’ex Palermo Raimondo Lucera dal San Giorgio Piana. Gli arbëreshë si ritroverebbero un portiere d’esperienza come Giuseppe Polizzi, ma l’ex Ancona in Serie C sta valutando un paio di proposte per la cessione.

L’Accademia Trapani rinnova il contratto di Federico Nolfo, bandiera e miglior marcatore nei tre anni del club. Sulla carta è una conferma, ma è come se fosse un colpo di mercato quello di Benny Iraci all’Unitas Sciacca. Anche Niosi continua la sua storia in neroverde. La Pro Favara, dopo l’eliminazione ai playoff nazionali, dovrebbe teoricamente far parte del Girone A di Eccellenza, ma si è vicini all’acquisizione del titolo del Canicattì in Serie D, per regalare alla città una promozione sfumata sul campo. Lato mercato, Lucarelli è sondato dal Vittoria.