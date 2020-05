L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura dei mercatini settimanali. Ingressi contingentati, due varchi di accesso e uscita, da 2 a 3 vigilantes, distanze di sicurezza. Ecco la specifica che entrerà in vigore non appena la Regione darà il via libera anche per le attività degli ambulanti negli appuntamenti rionali.