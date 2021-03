L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incantesimo delle “piccole”.

Il rendimento del Palermo in trasferta contro le cosiddette “piccole” è preoccupante. I rosa troveranno a Pagani una squadra che lotta per non retrocedere. Combinazione che finora non ha portato bene.

Tra le cinque squadre direttamente coinvolte nella corsa alla salvezza, i siciliani hanno vinto soltanto una trasferta, ottenendo poi due pareggi (senza reti) e una sconfitta.