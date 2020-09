L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul binomio Palermo-Eleven Sports. 7,90 euro per la tariffa mensile e 69,99 euro per la tariffa stagionale, con sconti previsti per chi era abbonato alla piattaforma web nella passata stagione.

I vecchi abbonati potranno usufruire della tariffa annuale per 49,99 euro. Per chi volesse acquistare il singolo evento, il costo è di 3,99 euro. Clicca qui