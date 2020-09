L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo sciopero indetto da Assocalciatori per la prima giornata di Serie C. Oggi dovrebbe essere il giorno del dentro o fuori per un’eventuale allargamento a 25 giocatori per le liste. Il Palermo ha adottato una linea attendista e vuole aspettare un’eventuale riconciliazione tra le parti. Il club rosanero sta già preparando la trasferta di domenica a Teramo e in caso di un dietrofront si farebbe trovare pronto. La squadra si sta allenando come se dovesse giocare domenica con certezza.