L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stato di isolamento dei calciatori del Palermo.

I membri del gruppo squadra risultati positivi al Covid-19 sono in quarantena, mentre il resto della rosa è in isolamento fiduciario in albergo, dove in serata ieri sono arrivate pizze per tutti.





Si tornerà a lavorare sul campo una volta avuti gli esiti dei tamponi in programma quest’oggi. Domenica il test del tampone verrà ripetuto.