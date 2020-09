L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Aumentano i ricoveri all’ospedale Cervello. Preoccupa la crescita dei pazienti che hanno bisogno di restare in osservazione nel reparto di Malattie infettive. Complessivamente i nuovi positivi in città e nella provincia di Palermo sono 28, ma quindici sono migranti. Enzo Farinella, direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive spiega: «Tutti quelli che sono qui da noi hanno la polmonite bilaterale e presentano un’importante difficoltà respiratoria, per questo motivo

devono essere monitorati costantemente. Ci sono anziani ma anche persone più giovani: in generale abbiamo notato che, rispetto alle prime fasi dell’epidemia, si ammalano molti più individui con un’età relativamente bassa».