L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà relative alla raccolta rifiuti a Palermo a causa dei contagi in Rap.

La stessa azienda ha chiesto alla Prefettura l’intervento dell’Esercito per aiutare l’azienda a corto di personale.

Dalla Prefettura fanno sapere «che la situazione sarà valutata». Il presidente Rap Norata spiega «Se l’attività dovesse rallentare per via di altri contagiati o per l’aumento del numero di operai costretti all’isolamento domiciliare, allora non riusciremmo a far fronte alla normale raccolta e ci vorrebbe poco per andare in crisi».