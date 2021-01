L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle fronte relativo alle scuole.

Scuole primarie e secondarie di primo grado riaprono ma alcune classi sono decimate e fuori, davanti ai cancelli, i genitori continuano a creare assembramenti.





Alla Pertini-Sperone in una terza elementare su 17 alunni ieri erano presenti solo in due. Anche alla Giovanni XXIII-Piazzi alcune classi erano decimate. E così un po’ in tutti gli istituti della città. Assenze di massa sono state registrate nel primo giorno di rientro in presenza per la scuola primaria e le classi prime della secondaria di primo grado.

Il sindaco Leoluca Orlando intanto, per scongiurare gli assembramenti davanti alle scuole emette un’ordinanza che vieta lo stazionamento davanti alle scuole. «Ho predisposto un’ordinanza che impone il divieto di stazionamento in ingresso e in uscita di tutti i plessi scolastici della città – afferma il primo cittadino – I genitori potranno accompagnare i figli a scuola ma non potranno fermarsi a chiacchierare davanti agli istituti scolastici».