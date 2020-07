L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul turismo in Sicilia. Per l’83,8 per cento dei gestori di strutture ricettive a Palermo questo primo semestre 2020 ha determinato una riduzione del fatturato compresa tra il 75 e il 100%, rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. In molti non riescono a ripartire ed emerge pessimismo per il futuro. Il Sindaco di Palermo Orlando è preoccupato dal fatto che il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, avviando dall’Italia il primo tour internazionale sul rilancio del turismo post-Covid, abbia fatto tappa solo a Milano, Venezia e Roma. E ha scritto al ministro Dario Francescini per richiamare l’attenzione su Palermo.