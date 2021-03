L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta il bollettino pandemico a Palermo e provincia.

Tre possibili casi di variante inglese all’ospedale Cervello. «La circolazione della variante inglese nella nostra regione è ormai stata accertata – ha spiegato il professor Farinella – nel nostro reparto abbiamo tre pazienti positivi che verosimilmente sono stati contagiati da questa mutazione ma per avere la certezza aspettiamo gli esiti del sequenziamento del genoma. Mi preme però sottolineare che non bisogna avere timore perché la variante inglese, anche se si diffonde in maniera rapida, non è più pericolosa e soprattutto è provato che i vaccini funzionano perfettamente contro di essa».





A San Giuseppe Jato i positivi sono 85, 69 a San Cipirello dove due giorni fa si è registrato il decesso di un’anziana di 98 anni.