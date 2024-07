Gds: “Palermo, Gomis lancia la volata: «Io titolare? Qui lo siamo tutti…»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Gomis e le parole rilasciate ieri.

Alfred Gomis si è presentato a Livigno in modo impeccabile, mostrando una grande padronanza della lingua italiana. Il gigante senegalese, alto 1,96 metri, è stato scelto per sostituire Pigliacelli e si giocherà il posto con Desplanches. Al momento, non ci sono gerarchie definite, soprattutto perché il portiere della Nazionale Under 21 deve ancora recuperare dall’infortunio della scorsa stagione. Tuttavia, sulla carta, il titolare dovrebbe essere Desplanches, ma il Palermo ha voluto cautelarsi ingaggiando un portiere esperto come Gomis, che ha giocato anche in Champions League con il Rennes.

Gomis ha dichiarato di essere molto soddisfatto della sua esperienza in Francia, ma desiderava tornare in Italia, e l’offerta del Palermo è arrivata al momento giusto. Ha elogiato il campionato di Serie B per la sua competitività e il progetto del Palermo per la sua ambizione.

Riguardo alla competizione con Desplanches, Gomis ha sottolineato l’importanza del gruppo, affermando che la squadra è strutturata per avere 25 titolari, e che tutti devono dare il meglio per il bene del collettivo. Nonostante ciò, Gomis non si sente un “secondo” e intende giocarsi le sue carte, sperando di riconquistare un posto nella Nazionale senegalese, con cui ha già vinto una Coppa d’Africa.

Gomis è l’unico vero nuovo acquisto del Palermo, escludendo i giocatori rientrati dai prestiti e Peda, il cui cartellino appartiene già al club. Ha trovato un ambiente positivo nello spogliatoio e una buona coesione tra i compagni.

Originario del Senegal, Gomis si è trasferito in Italia a tre anni, stabilendosi a Cuneo con la famiglia. Ha tre fratelli, tutti portieri come lui, e anche il padre Charles è stato portiere in Senegal. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Torino e lo ha portato a giocare in varie squadre italiane, tra cui Avellino, Como, Cesena, Salernitana e Spal, con cui ha disputato due campionati di Serie A. Ora ha l’opportunità di giocare con il Palermo, una squadra che ha già affrontato tre volte in passato.

Oltre al calcio, Gomis ha una passione per la lettura, anche se a Livigno sta dedicando il suo tempo libero a familiarizzare con i nuovi compagni. Tra i suoi libri preferiti c’è “Shantaram” di Gregory David Roberts, che trova affine alla sua esperienza di integrazione tra due culture.