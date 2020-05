L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla degli effetti dell’emergenza Coronavirus sulle casse del Comune di Palermo. Nel periodo febbraio-maggio (il 15) dell’anno scorso, infatti, le sanzioni per violazioni del codice della strada sono state 175.934 (quasi duemila al giorno), per un totale di 21 milioni 168 mila euro (qualcosa come 250mila euroalgiorno). Nel trimestre e mezzo scorso – scrive il quotidiano -, però, la quantità di multe è scesa di oltre il 60 per cento, arrivando a 75.978, corrispondenti a un gettito di 10.729.000 euro (119 mila euro al mese). Avolere scorporareildato cheriguarda solamente la zona a traffico limitato si scopre cheda febbraio al 15 maggio di quest’anno il numero di verbali è stato 16.493 a fronte dei 74.967 dell’anno scorso. La perdita economica è pesante, si passa dai 6,2 milioni del 2019 a 1,4 di questoanno.