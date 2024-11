Gds: “Palermo, flop Barbera. Ventimila spettatori a partita, ma solo 5 punti da inizio anno”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul flop al Barbera contro il Cittadella.

Analizzando i numeri, è difficile credere che si riferiscano al Palermo, una squadra che storicamente fa del legame con il proprio pubblico un elemento cruciale per il successo e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Tuttavia, la squadra di Dionisi sta attraversando un momento complicato nelle partite casalinghe, con soli 5 punti conquistati in altrettante gare al Barbera, una media troppo bassa per una squadra che aspira alle posizioni di vertice e che gioca abitualmente di fronte a oltre 20.000 spettatori.

La recente sconfitta contro il Cittadella rappresenta solo l’ultimo dei passi falsi in casa, dopo il ko contro la Salernitana (sempre per 1-0) e i pareggi con Cosenza e Cesena, che hanno lasciato i tifosi insoddisfatti. Il gol decisivo di Pandolfi ha scatenato la contestazione dei sostenitori rosanero, che hanno espresso il loro disappunto con fischi pesanti nei confronti di Segre e compagni sotto la curva Nord.

Con una media di un punto a partita in casa, il Palermo è lontano dalle ambizioni di una squadra che mira alla promozione. Guardando le prime posizioni della Serie B, si nota come Pisa, Spezia e Sassuolo siano particolarmente efficaci nelle gare casalinghe. Lo Spezia ha ottenuto 16 punti su 18 in casa, il Pisa 14 su 18, e il Sassuolo 13, risultati diametralmente opposti a quelli dei rosanero, che occupano il terzultimo posto nella classifica dei punti in casa, superando solo Cittadella e Frosinone.

Un altro dato allarmante sono i soli 3 gol segnati dal Palermo al Barbera, con Di Mariano, Gomes e Henry come unici marcatori casalinghi. Con questo risultato, il Palermo detiene il peggior attacco casalingo della categoria, insieme a Frosinone e Sampdoria. Queste difficoltà al Barbera risalgono anche alla scorsa stagione, quando, pur con un inizio leggermente migliore, la squadra di Corini aveva raccolto 7 punti nelle prime 5 partite interne.

È evidente che ora il Palermo debba cambiare passo: non può permettersi di vivere con timore le partite casalinghe. Questo è un momento decisivo della stagione, e il Barbera deve tornare a essere il punto di forza dei rosanero.