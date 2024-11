Gds: “Palermo, dalle sconfitte alle reti seriali. Cittadella e Pandolfi da evitare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la gara persa contro il Cittadella.

Il Cittadella si conferma una vera e propria “bestia nera” per il Palermo, che non riesce a imporsi sui veneti al Barbera dalla stagione 2013/2014. Nelle ultime tre sfide tra le due squadre, tra casa e trasferta, il Cittadella ha sempre avuto la meglio, collezionando tre vittorie.

A complicare ulteriormente la situazione per il Palermo è Luca Pandolfi, classe 1998, che sembra trasformarsi ogni volta che affronta i rosanero. È stato proprio lui, infatti, a segnare ancora una volta, decidendo la partita di domenica scorsa con un destro potente al 90’ che ha regalato i tre punti al Cittadella, lasciando l’incolpevole Desplanches senza possibilità di intervento.

Questo copione si era già ripetuto il 12 novembre dell’anno scorso, quando Pandolfi, al 97’, con un colpo di testa, punì il Palermo allora guidato da Corini. Anche nel girone di ritorno, l’attaccante trovò la rete al Tombolato. Ma la storia tra Pandolfi e il Palermo non si limita alla Serie B: tutto era cominciato nel 2020, in Serie C, con la maglia della Turris, quando l’attaccante, a tempo scaduto, aveva segnato in contropiede al Barbera, battendo Pelagotti e fissando il punteggio sull’1-0 per i campani.

Pandolfi ha giocato quattro partite contro il Palermo, segnando in ognuna di esse e collezionando quattro vittorie. Pandolfi e il Cittadella, per i rosanero, rappresentano una vera e propria sentenza.