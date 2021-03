L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla “promozione” di Filippi a primo allenatore del Palermo.

La posizione di Boscaglia non era salda già da parecchie settimane. Filippi è sempre stato il principale candidato per un avvicendamento in panchina, rappresentando una soluzione nel nome della continuità, con la quale evitare anche di mettere a libro paga un nuovo tecnico con eventuale staff.





Il contratto di Boscaglia inciderà esclusivamente sui conti del Palermo fino al 30 giugno del 2022.