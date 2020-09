L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Intesa totale tra Palermo e Inter per l’approdo in Sicilia di Niccolò Corrado, l’operazione si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

A centrocampo c’è l’accordo con il Sassuolo per Jeremie Broh, mediano classe 1997 reduce da una stagione in B a Cosenza. Intanto è arrivato in ritiro il guineano Doumbouya, esterno offensivo classe 2001 senza contratto, dopo aver lasciato il settore giovanile del Brescia. Per l’ala è previsto un periodo di prova per testare le sue condizioni dopo una lunga inattività.