L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa dell’emergenza acqua che ha coinvolto ieri la città di Palermo.

L’incidente si è verificato ieri nell’area di cantiere dove dovrebbe nascere il parcheggio a servizio dell’hard discount Eurospin a Cruillas, nel cosiddetto piano particolareggiato Trabucco, vicino all’ospedale Cervello, come riferito anche dalla Protezione civile comunale.





Ieri mattina gli operai (la ditta operante è la «Siem srl» di Carini) si sono messi al lavoro. Ma evidentemente non avevano contezza della presenza dei sottoservizi esistenti. Dopo pochi minuti dall’incidente l’area si è trasformata in un pantano impraticabile.

Fatto è che il maldestro intervento ha mandato in subbuglio mezza città e tutta l’Amap, l’azienda che si occupa del servizio idrico a Palermo e in molti paesi della provincia. I tecnici, infatti, hanno dovuto per prima cosa allentare la pressione nella conduttura e sospendere l’erogazione nei Libertà, Cantieri, Fiera, Vergine Marina-Arenella, Addaura, Partanna, Castelforte – Giusino, allo Zen, al villaggio Ruffini, zona Lanza di Scalea, villa Adriana Cruillas-Baida. Si calcolano circa 300 mila cittadini rimasti a secco.

L’azienda partecipata ha attivato il servizio sostitutivo con autobotti per le utenze sensibili (ospedali, scuole, residenze per anziani) su richiesta. Che però comporterebbe una nuova sospensione dell’erogazione. Tuttavia, bene che vada (e tutto deve andare avanti senza intoppi) l’acqua non potrà essere rimessa in circolo non prima di stanotte.