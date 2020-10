L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa dell’emergenza coronavirus a Palermo.

Le istituzioni studiano come limitare i rischi degli assembramenti per la movida e preparano l’ordinanza che probabilmente già da domani sera limiterà la libertà su «stazionamento» delle persone nell’area del centro storico. La zona dovrebbe riguardare il centro storico della città ma si valuta anche la zona dal Politeama fino a Via Libertà.







Oggi, ci sarà il vero e proprio Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, dunque con la presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, che avrà ufficialmente il compito di approvare le misure di controllo.

Il week-end, a partire da domani, sarà blindato ma non troppo.

Non ci sarà una chiusura delle zone della movida.

In questa fase si vuole valutare se basterà a contenere la diffusione il semplice divieto di stazionare in strada o nelle piazze dalle 21 e sino alle 5 della mattina successiva. Per questo o si prenota un tavolo per consumare (massimo in sei), oppure non si potrà stazionare nei pressi.

Questo, assieme alle norme di carattere nazionale sulla chiusura entro le 18 dei locali senza posti a sedere dovrebbe produrre gli effetti sperati. Non è chiaro, però, se il divieto di stazionamento debba valere per i gruppi soltanto oppure anche per i singoli.