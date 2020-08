L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Tutto fatto per il centrale Ivan Marconi, mentre a giorni è atteso in città il terzino Alberto Rizzo. Per entrambi l’intesa è stata raggiunta con un accordo biennale.

Il primo ha vinto il campionato col Monza, mentre il secondo, trapanese e cresciuto nel vivaio del Trapani, lascia il Cittadella dopo due stagioni. Il giocatore dovrebbe aggregarsi al gruppo lunedì per il ritiro a Petralia Sottana.