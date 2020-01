L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Marina di Ragusa. All’andata il Palermo vinse soffrendo solo inizialmente, ma sembra sia passato un secolo. Se non altro perchè segnarono Ricciardo, Santana Kraja, tre giocatori che per motivi diversi oggi non sono più determinanti nello scacchiere rosanero. Pergolizzi potrebbe proseguire col 3-4-3 con quattro centrocampisti a tutti gli effetti e tre attaccanti. Langella e Martinelli giocheranno sugli esterni e il Palermo può portare avanti l’azioen con più giocatori. Rispetto a domenica scorsa, qualcosa va migliorato in fase di copertura.