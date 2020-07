L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione in casa Palermo. Mezza squadra – scrive il quotidiano – è praticamente pronta, l’altra mezza è da creare. La lista dei primi dieci partenti per il ritiro è già pronta e l’elenco potrebbe arrivare a 15-16. La prospettiva contrerà, è quella di un pre-campionato prettamente atletico, con la tattica rinviata a quando verrà firmato il contratto col nuovo allenatore. Ci sono gli otto «big» per i quali resta solo da formalizzare il nuovo contratto professionistico, ovvero Pelagotti, Accardi, Lancini, Crivello, Martin, Martinelli, Santana e Floriano, a cui aggiungere gli under che nello scorso campionato erano di proprietà del Palermo. Per Doda, rimangono da limare alcuni dettagli col suo procuratore.