Gds: “Palermo, Dionisi ha trovato il jolly a sinistra”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo e su Dionisi che avrebbe trovato il Jolly a sinistra.

In questa prima parte di stagione, non tutti gli esperimenti tattici di Dionisi sono stati inutili. Ceccaroni, schierato come terzino sinistro anziché centrale, ha offerto prestazioni interessanti sia in fase offensiva sia difensiva, dimostrando di essere un’opzione valida su entrambe le fasi di gioco. Questa soluzione ha risolto, almeno temporaneamente, il problema della mancanza di un secondo terzino sinistro mancino, una questione che aveva agitato l’estate del Palermo.

Senza rinforzi specifici dal mercato, Dionisi ha dovuto sperimentare con Pierozzi e Buttaro come alternative a Lund, ma i risultati non sono stati soddisfacenti. Pierozzi, infatti, ha avuto difficoltà difensive sulla fascia sinistra, mentre Buttaro, dopo un buon precampionato, è uscito dai radar. Anche Lund, titolare sulla sinistra, non ha mostrato i miglioramenti sperati nei duelli uno contro uno e nell’allineamento difensivo.

Ceccaroni, che Dionisi aveva già impiegato come terzino sinistro durante la sua esperienza a Venezia, ha quindi assunto questo ruolo nelle ultime cinque partite, ottenendo buoni risultati tranne che nella gara contro il Mantova. Al suo posto è subentrato Lund, ma le sue difficoltà sono emerse anche in quella occasione, con una prestazione poco incisiva sia in difesa sia in fase di spinta.

Nel frattempo, Pierozzi ha trovato più spazio come alternativa a Diakité, che sta attraversando un periodo difficile, mentre Buttaro attende gennaio per un possibile trasferimento. Potrebbero, quindi, esserci nuovi movimenti sul mercato, incluso l’arrivo di un terzino sinistro puro, il che permetterebbe a Ceccaroni di tornare al centro della difesa. Nelle ultime partite del 2024, Dionisi dovrà valutare se continuare con l’ex Venezia come esterno basso o cercare altre soluzioni.