Gds: “Palermo, da tuttofare a rincalzo. Gomes reclama spazio”

Come sottolinea Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, l’avvicendamento tra Gomes e Ranocchia ha portato a un miglioramento nel palleggio e nella fluidità della manovra, anche se il francese continua a garantire una solidità difensiva che potrebbe tornare utile in determinate situazioni. In questo contesto, Dionisi dovrà trovare il giusto equilibrio per mantenere competitività interna e risultati sul campo, con Gomes determinato a riconquistare il suo posto. Una situazione che riflette le dinamiche di un Palermo ancora in cerca della sua identità definitiva.