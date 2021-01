L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo in vista della sfida contro il Teramo.

Palazzi è il regista adatto a questa squadra? Boscaglia non vede in nessuno dei giocatori schierati davanti alla difesa un play classico. In caso di 4-3-3, l’ex Monza potrebbe essere confermato. L’alternativa non è più Martin, ma Odjer.





Il Palermo, intanto, ha proseguito ieri il lavoro sul campo del «Barbera», per prepararsi al prossimo turno di campionato col Teramo.