L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. I rosanero sono l’unica squadra a non aver fatto amichevoli in questo anomalo precampionato, ma uno sforzo per organizzarne qualcuna poteva essere fatto. La partita di esordio a Teramo toglierà i veli ad una squadra che per ora conoscono solo Boscaglia e i dirigenti rosanero. Fa specie che non si sia riuscito a prendere un altro attaccante prima dell’inizio della stagione.