L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Marsala. I rosanero vanno alla caccia del gol perduto: quattro gol nelle ultime sette partite, due sole marcature su azione. Una penuria di reti che ha contribuito alla crisi di metà campionato, con la risalita in classifica del Savoia e l’arrivo delle prime sconfitte stagionali. Da quando si è interrotta la striscia di dieci successi consecutivi, il Palermo non è stato in grado di fare di più nella metà campo offensiva. Nel frattempo il Palermo ha fatto pochissimi passi in avanti, portandosi a 29 reti complessive in campionato e faticando a far segnare i propri centravanti. L’errore dal dischetto contro il Troina è l’emblema del momento complicato di Ricciardo, ma ha sbagliato dagli undici metri anche Sforzini, che non segna dal 6-0 al Corigliano più per problemi fisici che per demeriti propri. L’unico a trovare il gol su azione è stato Felici nelle sfide contro ACR Messina e Giugliano. Restano i freddi numeri a dare una dimensione della crisi che il Palermo, da ormai sette giornate, vive in attacco. Peggio dei quattro gol messi a segno dai rosa troviamo solo i due di Palmese e San Tommaso e i tre del Biancavilla. Persino il Corigliano, con due partite rinviate, ha comunque realizzato più reti del Palermo (cinque in altrettante partite), che nel nuovo anno deve cercare di sbloccarsi lì davanti. Nel 2020 è come se iniziasse una nuova stagione per gli uomini di Pergolizzi, chiamati a ripetere la cavalcata del girone d’andata e di confermare le cifre delle prime 17 giornate.