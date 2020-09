L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Prosegue la ricerca di centrocampisti per completare il reparto. Sondato il 24enne Demetrio Steffé, di proprietà della Triestina. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Viterbese, Juve Stabia e Foggia. Si aspetta l’arrivo di Broh.

In attacco, non si registrano avanzamenti per Pettinari del Trapani. Le richieste del club granata e del calciatore rendono tutto più complicato. Da aggiungere la concorrenza di Brescia, Spal e Salernitana. Kanoute completerebbe la batteria delle mezzepunte. Su Gliozzi del Monza è sempre forte il pressing del Modena. L’alternativa è Vano del Carpi.