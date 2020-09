Gaetano Auteri, allenatore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tb Sport”:

«Bari per tutta la tradizione sportiva che ha dietro la colloco davanti a piazze calcistiche come Firenze e Palermo. Subito dopo i grandi club c’è il Bari. Il filo conduttore di questa stagione sarà quello del gioco, ma bisognerà avere anche la faccia sporca, in modo da poter portare a casa la vittoria anche quando non giocheremo bene».