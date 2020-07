L’edizione odierne del “Giornale di Sicilia” parla del bando per gli aiuti coi

fondi regionali messo in campo dal Comune che ha fatto cilecca. In quattro

giorni, da quando è stato pubblicato, sono arrivate 1.260 domande.

Basti pensare che nel precedente avviso, quello di 5,3 milioni di fondi

statali in piena quarantena, in 4 giorni erano state 9.000 le richieste pervenute . A incidere negativamente c’è sicuramente anche la selva di condizioni e la farraginosità di alcuni passaggi messa in piedi da Palazzo

d’Orlèans che ostacolano o scoraggiano l’utenza potenziale.