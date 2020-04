L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia parla dell’intervento della Guardia di Finanzia in una rosticceria in via Roma a Palermo. La bottega – scrive il quotidiano – domenica scorsa, aveva la saracinesca alzata nonostante il divieto che in questo periodo di emergenza sanitaria limita pesantemente il commercio e la ristorazione, in particolare, nei giorni festivi. Quando i militari del gruppo pronto impiego hanno iniziato il controllo, il gestore si è giustificato motivando la sua presenza nel locale con la necessità di sanificare gli ambienti ed ha dichiarato di non avere effettuato alcuna cessione di cibi o bevande. ma le dichiarazioni rese dall’esercente dopo pochi minuti sono state smentite da quelle fornite da due «rider», ovvero i fattorini che trasportano la merce a bordo di scooter, fermati da un’altra pattuglia delle fiamme gialle mentre erano intenti a effettuare consegne a domicilio.