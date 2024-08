Gds: “Palermo, Baniya ad un passo. Adesso si cerca il colpo in attacco”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e la caccia del colpo in attacco.

A cinque giorni dalla chiusura del mercato, la situazione del Palermo è in evoluzione. La squadra ha rinforzato la difesa e la porta, ma l’attacco rimane un’area di incertezza.

Sul fronte difensivo, Palermo ha completato un ritorno significativo: Salvatore Sirigu, ex portiere del club dal 2005 al 2011, è tornato con un contratto fino a giugno 2025. Sirigu porterà la sua esperienza al servizio della crescita di Desplanches e sarà pronto a scendere in campo se necessario.

Per la difesa, sfumata la possibilità di ingaggiare Wieteska a causa del rifiuto del giocatore di scendere di categoria, Palermo ha rivolto la sua attenzione a Baniya del Trabzonspor. Baniya, classe 1999 con doppia nazionalità turca e italiana, è considerato un rinforzo potenziale grazie alle sue capacità nel gioco aereo. Palermo ha già ottenuto il consenso del giocatore, ma resta ancora da trovare l’accordo con il club turco e ottenere l’approvazione definitiva da Manchester. L’operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto, simile alla cessione di Graves al Pec Zwolle.

Per l’attacco, invece, la situazione è complessa. Joao Pedro non ha convinto e il Celta Vigo chiede troppo per Allende. Il club sta considerando le opportunità che potrebbero emergere dalla Serie A, dove si prevede un movimento significativo di attaccanti. I nomi sul tavolo includono Cheddira, Lapadula e Caputo, ma il tempo per chiudere un accordo è limitato.

Nel frattempo, il club ha deciso di tenere Di Mariano fuori dal mercato, proponendogli un’estensione del contratto fino al 2026. Nonostante l’interesse di Sassuolo e Catanzaro, Di Mariano ha scelto di rimanere a Palermo, sperando di consolidare il suo ruolo nella squadra dopo una stagione senza gol.