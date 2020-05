L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinvio del Consiglio federale che doveva decidere sul destino dei campionati. Nelle squadre dilettantistiche c’è la consapevolezza di non poter garantire una ripresa in sicurezza. Il “rompete le righe” potrebbe arrivare quando verrà ufficializzata la fine anticipata del campionato. Il Palermo, primo nel proprio girone, sta alla finestra da giorni per poter programmare la prossima stagione in terza serie.