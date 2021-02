L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Catanzaro.

I rosa cercano la terza vittoria consecutiva puntando su Lorenzo Lucca. Ma contro una squadra esperta come il Catanzaro potrebbe non bastare. Gli uomini di Boscaglia sono chiamati a migliorarsi su ogni parte del campo. Il recupero di Marconi può ravvivare una difesa spesso incerta. Almici dovrebbe andare in panchina. Broh, Santana e Martin si giocano una maglia.





“Mezzo” dubbio anche in attacco, dove con l’assenza di Valente c’è una maglia da assegnare a sinistra. La logica vorrebbe Floriano, ma nel corso di questa stagione si è visto poco. Dunque spazio a Rauti e Kanoute.